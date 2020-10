Coronavirus, Conte: “Non manderemo la polizia nelle case. Assumendo comportamenti più corretti potremo adeguatamente affrontare questa nuova fase” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Dobbiamo assumere comportamenti più corretti anche nelle abitazioni private, stiamo assistendo a una evoluzione della curva del contagio e a un innalzamento dovuto soprattutto a dinamiche in ambito familiare e amicale”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, a proposito delle nuove misure Contenute nel Dpcm firmato questa mattina. “Dobbiamo indossare le mascherine se si ricevono ospiti non conviventi – ha detto ancora il presidente del Consiglio -, vi invitiamo a limitare il numero di ospiti non superiori a 6, vi invitiamo a non svolgere feste e party. Sono situazioni di pericolo e insidiose, dobbiamo evitarle. Non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private. La sfera di vita ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) “Dobbiamo assumerepiùancheabitazioni private, stiamo assistendo a una evoluzione della curva del contagio e a un innalzamento dovuto soprattutto a dinamiche in ambito familiare e amicale”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe, a proposito delle nuove misurenute nel Dpcm firmatomattina. “Dobbiamo indossare le mascherine se si ricevono ospiti non conviventi – ha detto ancora il presidente del Consiglio -, vi invitiamo a limitare il numero di ospiti non superiori a 6, vi invitiamo a non svolgere feste e party. Sono situazioni di pericolo e insidiose, dobbiamo evitarle. Nonle forze diabitazioni private. La sfera di vita ...

Giuseppe Conte dribbla il nodo dei trasporti pubblici sovraffollati ... le norme contenute nell'ultimo Dpcm varato nella notte per arginare l'epidemia da Coronavirus. A chi gli faceva notare il ...

Casi Coronavirus Italia: i dati aggiornati al 13 Ottobre

Ecco la situazione dei casi coronavirus Italia, aggiornati al 13 Ottobre: Lombardia prima per incremento di casi rispetto al giorno precedente. mascherine e distanza di sicurezza from Pixabay Il ...

