Conte senza risposte: "Criticità nel trasporto pubblico? Lo so, affollamenti inevitabili" (Di martedì 13 ottobre 2020) Giuseppe Conte dribbla il nodo dei trasporti pubblici sovraffollati e tratta la vicenda sottolineando le Criticità, come se fosse all'opposizione e non al governo. E' uno dei passaggi più significativi della conferenza stampa con la quale il premier ha commentato le norme Contenute nell'ultimo Dpcm varato nella notte per arginare l'epidemia da Coronavirus. A chi gli faceva notare il problema della ressa sui mezzi pubblici e sulle banchine d'attesa, pericolosissima in tempi in cui ogni assembramento viene fortemente sconsigliato, il presidente del Consiglio ha risposto laconicamente: "Quella del trasporto pubblico è una situazione critica, al di là dei tanti sforzi fatti: è chiaro che ci sono momenti in cui è inevitabile che si verifichino ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) Giuseppedribbla il nodo dei trasporti pubblici sovraffollati e tratta la vicenda sottolineando le;, come se fosse all'opposizione e non al governo. E' uno dei passaggi più significativi della conferenza stampa con la quale il premier ha commentato le normenute nell'ultimo Dpcm varato nella notte per arginare l'epidemia da Coronavirus. A chi gli faceva notare il problema della ressa sui mezzi pubblici e sulle banchine d'attesa, pericolosissima in tempi in cui ogni assembramento viene fortemente sconsigliato, il presidente del Consiglio ha risposto laconicamente: "Quella delè una situazione critica, al di là dei tanti sforzi fatti: è chiaro che ci sono momenti in cui è inevitabile che si verifichino ...

