Consiglio Ue, Conte: superamento pandemia la priorità, sul Recovery no a rinvii (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – Recovery Fund, Brexit, cambiamento climatico e rapporto con i paesi africani ma sarà soprattutto l’evoluzione della pandemia al centro dell’attenzione del prossimo Consiglio europeo, “per rafforzare la consapevolezza che il superamento della pandemia è l’obiettivo primario dell’Unione europea”. A darne conto è stato il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, oggi intervenuto in Senato in vista del prossimo Consiglio del 15 e del 16 ottobre: “servirà a discutere già in questa fase dello sviluppo e della distribuzione di un vaccino a livello di Unione europea”. “L’Europa è chiamata ad essere unita, determinata nella ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) –Fund, Brexit, cambiamento climatico e rapporto con i paesi africani ma sarà soprattutto l’evoluzione dellaal centro dell’attenzione del prossimoeuropeo, “per rafforzare la consapevolezza che ildellaè l’obiettivo primario dell’Unione europea”. A darne conto è stato il Presidente delitaliano Giuseppe, oggi intervenuto in Senato in vista del prossimodel 15 e del 16 ottobre: “servirà a discutere già in questa fase dello sviluppo e della distribuzione di un vaccino a livello di Unione europea”. “L’Europa è chiamata ad essere unita, determinata nella ...

team_world : Il presidente del Consiglio #Conte e il ministro della Salute, #Speranza hanno firmato il nuovo #Dpcm ?? Ecco cosa… - SenatoStampa : #EuCo.????Ora in Aula comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in vista del… - comunevenezia : ?? #Coronavirus #Dpcm ?? Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 13 ottobre sulle misure… - Mattia_Lz : RT @IoFausto: @AlbertoBagnai VS Giuseppe Conte Ricordiamo Cosa é Accaduto Covid In Vista Consiglio Europeo - Titi_Italia : RT @IoFausto: @AlbertoBagnai VS Giuseppe Conte Ricordiamo Cosa é Accaduto Covid In Vista Consiglio Europeo -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Conte Il Presidente del Consiglio Conte a Taranto | www.governo.it Governo Conte illustra le nuove misure, non manderemo la polizia a casa

Il presidente del consiglio conferma poi la disponibilità verso le opposizioni. «Non è vero che non abbiamo accolto le obiezioni e verso l’opposizione c’è la massima disponibilità a condividere». Così ...

Cina, Russia e creazione di un ordine mondiale multipolare: l’antiliberale prospettiva russa di Alexander Dugin

certo con la ragione ci sapeva fare… di Adriana Dragoni Da quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato dal vertice europeo di luglio, con l’annuncio dell’accordo raggiunto per il ...

Il presidente del consiglio conferma poi la disponibilità verso le opposizioni. «Non è vero che non abbiamo accolto le obiezioni e verso l’opposizione c’è la massima disponibilità a condividere». Così ...certo con la ragione ci sapeva fare… di Adriana Dragoni Da quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato dal vertice europeo di luglio, con l’annuncio dell’accordo raggiunto per il ...