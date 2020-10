Clima, l’ultimo decennio è il più caldo in Atlantico da 3000 anni: “Le oscillazioni delle temperature sono una caratteristica fondamentale del pianeta” (Di martedì 13 ottobre 2020) L’analisi dei sedimenti di un lago canadese ha permesso di ricostruire una parte della storia Climatica del pianeta con una profondita’ mai raggiunta prima, ossia le oscillazioni delle temperature superficiali del Nord Atlantico. I risultati dello studio, condotto dai ricercatori dell’universita’ del Massachussets e pubblicato sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze (Pnas) dimostrano che l’ultimo decennio e’ stato il piu’ caldo sperimentato dall’oceano Atlantico settentrionale negli ultimi 2.900 anni. Esiste un indice che i Climatologi usano per studiare la variabilita’ delle temperature ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) L’analisi dei sedimenti di un lago canadese ha permesso di ricostruire una parte della storiatica del pianeta con una profondita’ mai raggiunta prima, ossia lesuperficiali del Nord. I risultati dello studio, condotto dai ricercatori dell’universita’ del Massachussets e pubblicato sulla rivista dell’Accademia americanascienze (Pnas) dimostrano che l’ultimoe’ stato il piu’sperimentato dall’oceanosettentrionale negli ultimi 2.900. Esiste un indice che itologi usano per studiare la variabilita’...

