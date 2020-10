Cesare Zavattini e il suo mondo ordinario

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il 13 ottobre del 1989 moriva, uno dei padri spirituali del nostro Neorealismo. Non possiamo infatti dimenticare che il suo sodalizio alle volte conflittuale con Vittorio De Sica ci ha regalato capolavori come Sciuscià o Miracolo a Milano. Né ignorare il solco che insieme hanno tracciato nella storia del cinema. Eppure, dobbiamo ancora chiederci: chi è stato davvero “Za”? Soggettista e sceneggiatore di certo. Giornalista, critico letterario. Redattore e fondatore di riviste. Ma anche poeta, commediografo, pittore e collezionista d’arte. E di fronte a una mente geniale che non snobbava alcun mezzo d’espressione, viene da riflettere su come la storia stabilisca quale sua parte debba essere ricordata, lasciando indietro, ma non dimenticando, ilmultiforme in cui si ...