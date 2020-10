Camavinga: “La maglia di Ronaldo? Non la laverò” (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo la gara di domenica tra Portogallo e Francia (0-0) di Nations League, Eduardo Camavinga sui social si è reso protagonista di un curioso siparietto. Nel post-gara dopo i soliti abbracci, Cristiano Ronaldo ha regalato la sua numero 7 al centrocampista del Rennes – e non a Mbappe – che orgoglioso su snapchat ha postato la foto della maglia con un semplice “non la laverò”. Foto: twitter Rennes L'articolo Camavinga: “La maglia di Ronaldo? Non la laverò” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo la gara di domenica tra Portogallo e Francia (0-0) di Nations League, Eduardosui social si è reso protagonista di un curioso siparietto. Nel post-gara dopo i soliti abbracci, Cristianoha regalato la sua numero 7 al centrocampista del Rennes – e non a Mbappe – che orgoglioso su snapchat ha postato la foto dellacon un semplice “non la laverò”. Foto: twitter Rennes L'articolo: “Ladi? Non la laverò” proviene da Alfredo Pedullà.

