Calcio, Cristiano Ronaldo positivo al Covid 19 (Di martedì 13 ottobre 2020) Lo Il portoghese é asintomatico Dopo Ibrahimovic anche un altra stella del nostro campionato di Serie A, Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid 19. La conferma è arrivata anche dalla Juventus: il calciatore era stato impegnato lo scorso weekend con la sua Nazionale con le Nations League contro la Svezia. L’attaccante sta bene, è asintomatico e si trova in isolamento. I bianconeri dovranno fare a meno di lui nella sfida di sabato contro il Crotone. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Lo Il portoghese é asintomatico Dopo Ibrahimovic anche un altra stella del nostro campionato di Serie A,è risultatoal19. La conferma è arrivata anche dalla Juventus: il calciatore era stato impegnato lo scorso weekend con la sua Nazionale con le Nations League contro la Svezia. L’attaccante sta bene, è asintomatico e si trova in isolamento. I bianconeri dovranno fare a meno di lui nella sfida di sabato contro il Crotone. L'articolo 361magazine.

tuttosport : ?? Cristiano #Ronaldo è positivo al #Coronavirus - SkySport : Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus: 'È senza sintomi e in isolamento' - Agenzia_Ansa : #Cr7 positivo al #coronavirus. E' in isolamento e asintomatico. Lo annuncia la federcalcio portoghese a poche ore d… - ASpinelli98 : RT @fanpage: Vincenzo De Luca su Juventus-Napoli: “Abbiamo evitato il contagio di Cristiano Ronaldo” - filo_gagliardi : RT @paoloigna1: Le nuove regole italiane sulla quarantena lo aiuteranno ma come si vede gestire il #Covid19 non è facile anche con atleti b… -