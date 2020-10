Aumento Pensioni di invalidità 2020: Tempi, modalità, istruzioni, proroga domanda al 30 ottobre (Di martedì 13 ottobre 2020) La tanto attesa circolare operativa Inps che dà effettivamente il via all’Aumento Pensioni di invalidità 2020 è arrivata nella serata del 23 settembre. Era il provvedimento che tutti attendevano, per capire come sarebbero stati erogati gli aumenti e soprattutto da quando. Si tratta della circolare Inps 107 del 23 settembre e fornisce dettagli e chiarimenti su chi percepirà l’Aumento, da quando, l’importo e le modalità di pagamento. Ultima novità in ordine di tempo è un recente messaggio dello scorso 9 ottobre, con viene prorogata la scadenza per richiedere l’Aumento al 30 ottobre 2020 (solo per coloro che devono effettuare domanda, ... Leggi su leggioggi (Di martedì 13 ottobre 2020) La tanto attesa circolare operativa Inps che dà effettivamente il via all’di invaliditàè arrivata nella serata del 23 settembre. Era il provvedimento che tutti attendevano, per capire come sarebbero stati erogati gli aumenti e soprattutto da quando. Si tratta della circolare Inps 107 del 23 settembre e fornisce dettagli e chiarimenti su chi percepirà l’, da quando, l’importo e le modalità di pagamento. Ultima novità in ordine di tempo è un recente messaggio dello scorso 9, con vieneta la scadenza per richiedere l’al 30(solo per coloro che devono effettuare, ...

