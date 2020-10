Anziano morto di Covid al Cotugno di Napoli | aperta inchiesta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono in corso, da parte dei militari dell’Arma, gli accertamenti per verificare la circostanze che hanno portato alla morte di un 70enne affetto daall’interno dell’ospedaledi. I familiari lamentano, infatti, gravi ritardi nell’assistenza fornita all’uomo, nonostante la sua positività al coronavirus e patologie pregresse come diabete e ipertensione. Ora gli inquirenti della sezione “Lavoro e Colpe Professionali” della Procura che, al momento, non ipotizzano nessun tipo di responsabilità cercano i fare luce sull’accaduto. A quanto dichiarato dai soccorritori del 118 il paziente è arrivato in ospedale con un codice giallo, presentando una saturazione del 95%. Tuttavia, secondo ...