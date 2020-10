Alessia Marcuzzi positiva al Covid-19 | niente Iene | parla Nicola Savino

Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - repubblica : Alessia Marcuzzi positiva, salta la diretta in studio nella puntata delle Iene - alessio_gaudino : RT @perchetendenza: 'Alessia Marcuzzi': Perché è risultata positiva al Coronavirus - paoloigna1 : ALESSIA MARCUZZI È POSITIVA AL CORONAVIRUS! – STASERA NON SARÀ IN ONDA CON 'LE IENE' SU ITALIA 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

L'ex moglie di Simone Inzaghi non ha condotto la puntata di stasera de Le Iene perché leggermente positiva al Covid. L’appuntamento del martedì sera con Le Iene Show non ha visto la presenza in studio ...ROMA (ITALPRESS) – Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio per condurre l’appuntamento del martedì de Le Iene Show. Il perchè lo ha spiegato lei in collegamento, durante la diretta: ...