Vittorio Sgarbi candidato sindaco a Roma

(Di lunedì 12 ottobre 2020)in corsa per il ruolo didi. Ildi Sutri correrà con il simbolo ‘Rinascimento’.– . L’annuncio è arrivato direttamente dal critico d’arte con un post sui social. A sostenere la corsa dell’attuale numero uno di Sutri sarà il partito Rinascimento. Nessun apparentamento, al momento, con il personaggio televisivo che proverà a sconfiggere i grandi partiti. “La sindacatura di Virginia Raggi passerà alla storia come la più grave calamità naturale dopo il grande incendio didel 64 d.c. ai tempi dell’imperatore Nerone. C’è da ricostruire una città e ridarle la dignità di Capitale“, il commento di ...

Giorgiolaporta : A proposito di #FestePRIVATE e sparate del ministro sovietico #Speranza, affido a Vittorio #Sgarbi una risposta mag… - SkyTG24 : Vittorio Sgarbi sarà candidato sindaco di #Roma alle elezioni del 2021 - fanpage : Ultim'ora Vittorio #Sgarbi si candida a Sindaco di Roma. - ItaliaNewsTW : - GiuliaTamagnin1 : RT @MamolkcsMamol: Elezioni comunali 2021: Vittorio Sgarbi si candida sindaco di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi sarà candidato sindaco alle elezioni amministrative di Roma nel 2021. I dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 14 ottobre a Roma, alle or ...Vittorio Sgarbi sarà candidato sindaco con "Rinascimento": la conferenza stampa mercoledì alle 15,30 a Roma in Piazza della Maddalena 52.