Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2020 ore 19 | 45

(Di lunedì 12 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 12 OTTOBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SU VIA ANAGNINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI CASAL MORENA IN DIREZIONE DI GROTTAFERRATA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; RACCORDO DOVE LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE A NORD DELLA CAPITALE PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA LA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA FERMATA TERMINI, O ...