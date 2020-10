Usa, bambino trova pistola nel comodino e si spara alla testa: tragedia in casa (Di lunedì 12 ottobre 2020) In Oregon, negli Usa, un bambino di 3 anni si è accidentalmente sparato un colpo di pistola alla testa, dopo aver trovato l’arma in un comodino. Un bambino di soli 3 anni è morto dopo essersi accidentalmente sparato un colpo di pistola nella casa dove viveva con la famiglia. È accaduto venerdì sera ad Aloha, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 12 ottobre 2020) In Oregon, negli Usa, undi 3 anni si è accidentalmenteto un colpo di, dopo averto l’arma in un. Undi soli 3 anni è morto dopo essersi accidentalmenteto un colpo dinelladove viveva con la famiglia. È accaduto venerdì sera ad Aloha, … L'articolo proviene da YesLife.it.

PenguinDust131 : @kjwnprincss Ma boh sto 65enne a caso che poi usa insulti di livello bassissimo che manco un bambino delle elementari ?? - Fabio35899858 : Eventi storici che mi hanno impressionato. Attacco USA in irak. Ero ragazzo in televisione di parlava solo di quell… - garmkygdr : @Bishamonkygdr no, mi va bene sia perdere che vincere a patto che l'avversario sia un vero guerriero, chi usa le ar… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 11.10.2020 (duemilaventi) – POLITICAL ASYLUM TO R. PAU IN ALL OVER THE WORL – WITHE HOUSE (PRESIDENT D…

