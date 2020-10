"Una montagna di mer*** in un giorno di sole". Prego? Lo sfregio di Luciana Littizzetto: scatta la rivolta in Lazio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Siamo allo spazio di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, il consueto monologo della comica torinese nel programma in onda su Rai 3, la puntata è quella di domenica 11 ottobre, la terza della stagione. E nel suo monologo, questa volta, la Littizzetto fa ironie sui vari stemmi di comuni e regioni italiane. Nel mirino della comica ci finisce lo stemma di Calcata, comune del Lazio, in provincia di Viterbo. Lo stemma è quello che potete vedere qui in calce. E la Littizzetto lo commenta affermando: "Una gamba di un uomo che pesta una montagna di mer*** in una bella giornata di sole". Un commento che, va da sé, per certo non intercetta il gradimento degli abitanti del comune laziale... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Siamo allo spazio dia Che tempo che fa, il consueto monologo della comica torinese nel programma in onda su Rai 3, la puntata è quella di domenica 11 ottobre, la terza della stagione. E nel suo monologo, questa volta, lafa ironie sui vari stemmi di comuni e regioni italiane. Nel mirino della comica ci finisce lo stemma di Calcata, comune del, in provincia di Viterbo. Lo stemma è quello che potete vedere qui in calce. E lalo commenta affermando: "Una gamba di un uomo che pesta unadiin una bella giornata di". Un commento che, va da sé, per certo non intercetta il gradimento degli abitanti del comune laziale...

teatrolafenice : ?? «L’uomo che sposta una montagna comincia portando via piccole pietre» (Confucio). Buongiorno, amici! ??… - siviaggia : Il nuovo progetto che mira a salvare gli esercizi, i borghi e le frazioni situate nel bresciano e nel bergamasco… - Marco_Gualtieri : @CarloCalenda @pdnetwork Senti a me, buon Carlo, meglio non andare su quella poltrona...montagna troppo alta da sca… - gioalbarosa : RT @COSMOS__YT: Sembra il profilo di una montagna con la #neve ma questa è la #cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Sullo sfondo si vede in ci… - MiyakeEau : RT @KYOKO_lombardia: Il fascismo è una montagna di merda!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Una montagna “Una montagna di botteghe”, il rilancio dei borghi montani SiViaggia Gli irlandesi avevano la pelle più scura ed erano intolleranti al lattosio

... analizzato geneticamente due dei corpi risalenti all'età della pietra rinvenuti in una camera rocciosa naturale su una montagna. I risultati mostrano che i due corpi appartenevano a persone con la ...

Zernez, morto alpinista 57enne

Una tragedia della montagna si è consumata sabato sopra Zernez. Un alpinista di 57 anni, ha comunicato lunedì la polizia cantonale grigionese, è morto a causa di una caduta. L'uomo, di nazionalità ...

... analizzato geneticamente due dei corpi risalenti all'età della pietra rinvenuti in una camera rocciosa naturale su una montagna. I risultati mostrano che i due corpi appartenevano a persone con la ...Una tragedia della montagna si è consumata sabato sopra Zernez. Un alpinista di 57 anni, ha comunicato lunedì la polizia cantonale grigionese, è morto a causa di una caduta. L'uomo, di nazionalità ...