Traffico Roma del 12-10-2020 ore 09 | 30

(Di lunedì 12 ottobre 2020) LuceverdeBen ritrovati l’ascolto in studio Daniele guerrisi ancora molto trafficate tutte le principali vie consolari in entrata verso il centro città sulla via Cassia code incidente tra Isola Farnese loggiata all’altezza di via Agostino scali proseguendo verso il centro altre code a tratti cena via dei Due Ponti analoga situazione sulla via Flaminia coda partire raccordo cena viale di Tor di Quinto incolonnamenti anche sulla via Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe andiamo sul tratto Urbano dellaL’Aquila code da Portonaccio al bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code a tratti dalla Nomentana via dei Campi Sportivi incolonnamenti anche verso San Giovanni l’altezza della rampa di ingresso per la 24 e poi tra San Lorenzo e viale Castrense incide ...