Serena Autieri dice la verità su Gabriel Garko a Oggi è un altro giorno (Foto) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con molta classe Serena Autieri a Oggi è un altro giorno ha cambiato argomento dopo le poche battute su Gabriel Garko ma l’attrice ha risposto, con eleganza, a modo suo, glissando ma facendo capire tutto. Alla Autieri non hanno fatto piacere le domande di Serena Bortone su Garko, sperava che nel programma di Rai 1 non ci fosse nessuna curiosità sul suo passato con l’attore che ha appena fatto coming out, invece le domande sono arrivate. Ieri sera Gabriel Garko era di nuovo in tv, a Live – Non è la D’Urso ha parlato ancora delle sue bugie, del perché ha mentito e ha anche ripetuto che le sue storie con le donne del mondo dello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con molta classeè unha cambiato argomento dopo le poche battute suma l’attrice ha risposto, con eleganza, a modo suo, glissando ma facendo capire tutto. Allanon hanno fatto piacere le domande diBortone su, sperava che nel programma di Rai 1 non ci fosse nessuna curiosità sul suo passato con l’attore che ha appena fatto coming out, invece le domande sono arrivate. Ieri seraera di nuovo in tv, a Live – Non è la D’Urso ha parlato ancora delle sue bugie, del perché ha mentito e ha anche ripetuto che le sue storie con le donne del mondo dello ...

San Marino. Stasera Tebaldi-Autieri su Rai3

Questa sera per il terzo appuntamento di “Illuminate”, la docu-serie per svelare le storie di quattro icone italiane, Serena Autieri racconterà Renata Tebaldi e la sua straordinaria carriera internazi ...

