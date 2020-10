SBK Estoril: gli orari TV di Sky e TV8 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il mondiale Superbike 2020 si prepara ad affrontare il suo ultimo round sulla pista dell'Estoril, in Portogallo, con il titolo della classe regina ancora da assegnare. Jonathan Rea sulla Kawasaki è il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il mondiale Superbike 2020 si prepara ad affrontare il suo ultimo round sulla pista dell', in Portogallo, con il titolo della classe regina ancora da assegnare. Jonathan Rea sulla Kawasaki è il ...

24oresport : Ecco il NUOVO programma per il decisivo Round di Estoril! Per la prima volta dal 1993 si torna sulla pista portogh… - gponedotcom : Superbike Estoril: gli orari in tv su Sky e TV8: Vista la concomitanza con la MotoGP e il fuso orario del Portogall… - 24oresport : Ecco il NUOVO programma per il decisivo Round di Estoril! Per la prima volta dal 1993 si torna sulla pista portogh… - 24oresport : Cresson esordirà nel WorldSBK nel Round di Estoril con OUTDO Kawasaki TPR In Portogallo il belga sarà alla sua pri… - 24oresport : Cresson esordirà nel WorldSBK nel Round di Estoril con Pedercini Kawasaki In Portogallo il belga sarà alla sua pri… -