Salute | scoperto un nuovo biomarcatore per curare il Morbo di Crohn

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) A Pisa è statounplasmatico, l’Oncostatina M, per la terapia farmacologica deldi. Sarà sufficiente un’analisi del sangue per ottimizzare e personalizzare il trattamento di questa grave patologia infiammatoria intestinale. La ricerca pubblicata sulla rivista “Alimentary Phamacology & Therapeutics” è stata condotta da un gruppo di medici e docenti dell’Università di Pisa e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP). Come ha evidenziato lo studio, coordinato dal dottor Lorenzo Bertani dottorando in Scienze Cliniche e Traslazionali dell’Ateneo pisano, i pazienti che avevano una concentrazione plasmatica di Oncostatina M più bassa prima dell’inizio del trattamento ...