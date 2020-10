Regina Elisabetta furiosa con Harry, lo richiama a Londra: “Limite superato” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lo scontro nella Famiglia Reale, tra la Regina Elisabetta e suo nipote Harry Windsor, è arrivato al culmine. La Sovrana ha richiamato all’ordine l’indisciplinato Principe. Ecco cosa sta succedendo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso “Ha superato il limite”, avrebbe rivelato la Regina Elisabetta ai suoi più stretti collaboratori, parlando del nipote Harry, … L'articolo Regina Elisabetta furiosa con Harry, lo richiama a Londra: “Limite superato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lo scontro nella Famiglia Reale, tra lae suo nipoteWindsor, è arrivato al culmine. La Sovrana hato all’ordine l’indisciplinato Principe. Ecco cosa sta succedendo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso “Ha superato il limite”, avrebbe rivelato laai suoi più stretti collaboratori, parlando del nipote, … L'articolocon, lo: “Limite superato” proviene da www.meteoweek.com.

