Parmigiana di zucchine al pomodoro

La parmigiana di zucchine al pomodoro è un'ottima alternativa se volete cambiare rispetto alla ricetta classica. Un piatto facile e veloce da preparare e soprattutto molto comodo e versatile. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti per una teglia 30×20:
750 g di zucchine
250 g di provola, scamorza o mozzarella
100 g Parmigiano reggiano grattugiato
Olio di semi d'arachidi per friggere
Farina 00 per impanare q.b.
Basilico q.b.
Pepe nero macinato q.b.
Sale fino q.b.
800 g di passata di pomodoro
1 pezzetto di cipolla
Olio evo q.b.

Iniziate la preparazione della parmigiana di zucchine dal sugo, quindi mettete in un tegame un filo di olio extravergine di oliva, aggiungete della cipolla tagliata finemente e poi lasciate rosolare a fiamma dolce. Dopo qualche minuto aggiungete la passata di pomodoro, regolate di sale e ...

