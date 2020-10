Ottobre Rosso? L’evento si è già verificato (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chi era in attesa della “sorpresa di Ottobre” può rilassarsi ora. Quell’evento anticipato e spesso scioccante che si verifica ogni quattro anni appena prima delle elezioni presidenziali, si è verificato e non è stato un altro astuto piano democratico per intrappolare un odiato presidente a rinunciare. Questa volta è stato lanciato dallo stesso Presidente per distruggere letteralmente la credibilità della leadership dell’establishment del Deep State che ha complottato, cospirato, mentito e messo in moto il golpe traditore contro di lui. La sorpresa è stata il promemoria rivelatore di John Brennan al suo maestro! Trame segrete con troppi partecipanti al segreto, inevitabilmente vanno male. Il complotto contro il presidente Trump sarebbe stato creato contro la ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chi era in attesa della “sorpresa di” può rilassarsi ora. Quell’evento anticipato e spesso scioccante che si verifica ogni quattro anni appena prima delle elezioni presidenziali, si èe non è stato un altro astuto piano democratico per intrappolare un odiato presidente a rinunciare. Questa volta è stato lanciato dallo stesso Presidente per distruggere letteralmente la credibilità della leadership dell’establishment del Deep State che ha complottato, cospirato, mentito e messo in moto il golpe traditore contro di lui. La sorpresa è stata il promemoria rivelatore di John Brennan al suo maestro! Trame segrete con troppi partecipanti al segreto, inevitabilmente vanno male. Il complotto contro il presidente Trump sarebbe stato creato contro la ...

aureumelio : i governi stanno inasprendo il tutto perche' sono alla frutta. Le banche centrali non hanno copertura economica, di… - CrackerRoulette : @PHVegas 12-Ottobre-2020 (Software mandarino.exe) Software di studio sul gioco della Roulette francese online. Gio… - CrackerRoulette : 12-Ottobre-2020 (Software mandarino.exe) Software di studio sul gioco della Roulette francese online. Gioco prevale… - mhall55nine : RT @ColucciLc: Domenica 11 Ottobre 2020 1° di campionato in casa. U16 2005 : 1 a 0 all'11 secondo del primo tempo!! #pollo05 : #fuga, #D… - MaccessoriesR : RT @ColucciLc: Domenica 11 Ottobre 2020 1° di campionato in casa. U16 2005 : 1 a 0 all'11 secondo del primo tempo!! #pollo05 : #fuga, #D… -

Ultime Notizie dalla rete : Ottobre Rosso Ottobre rosso il Giornale CALCIO A 5 - Polisportiva Bitonto. L'ora fatal è (quasi) arrivata. Domenica prossima inizia il Campionato di A2

La data da segnare sul calendario è domenica 18 ottobre. Tra sette giorni quindi. Non in rosso, perché è già festivo di suo, e neanche per la festa esterna dei Santi Medici che quest’anno non ci sarà.

A Vinzaglio gli agricoltori in ginocchio: “Risaie e campi devastati”

VINZAGLIO. Risaie devastate dall’ondata di piena con il reticolo irriguo sommerso dalla fanghiglia, intasato dai rifiuti plastici e inquinato dagli idrocarburi sversati da cisterne e serbatoi trascina ...

La data da segnare sul calendario è domenica 18 ottobre. Tra sette giorni quindi. Non in rosso, perché è già festivo di suo, e neanche per la festa esterna dei Santi Medici che quest’anno non ci sarà.VINZAGLIO. Risaie devastate dall’ondata di piena con il reticolo irriguo sommerso dalla fanghiglia, intasato dai rifiuti plastici e inquinato dagli idrocarburi sversati da cisterne e serbatoi trascina ...