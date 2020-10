Napoli, positivo al Covid muore al Cotugno: “poteva essere salvato, ospedali chiusi” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un uomo di 70 anni, positivo al Covid, è morto per grave insufficienza respiratoria al Cotugno di Napoli. Botta e risposta con i familiari. Cotugno di NapoliE’ un botta e risposta tra i familiari del paziente deceduto e l’ospedale Cotugno di Napoli. In mezzo alla diatriba c’è un uomo di 70 anni che ha perso la vita a causa di una grave insufficienza respiratoria. Secondo quanto riferito a Fanpage, il paziente era stato portato inizialmente al Pellegrini, ma dopo una lunga attesa si è deciso di mandarlo al Cotugno per mancanza di posti. E tutto in una domenica in cui erano chiusi per sanificazione, i Pronto soccorso degli ospedali San Paolo, del Mare, della clinica ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un uomo di 70 anni,al, è morto per grave insufficienza respiratoria aldi. Botta e risposta con i familiari.diE’ un botta e risposta tra i familiari del paziente deceduto e l’ospedaledi. In mezzo alla diatriba c’è un uomo di 70 anni che ha perso la vita a causa di una grave insufficienza respiratoria. Secondo quanto riferito a Fanpage, il paziente era stato portato inizialmente al Pellegrini, ma dopo una lunga attesa si è deciso di mandarlo alper mancanza di posti. E tutto in una domenica in cui erano chiusi per sanificazione, i Pronto soccorso degliSan Paolo, del Mare, della clinica ...

