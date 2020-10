Mal d’autunno? Come fare il pieno di energia con 2 frutti | chi soffre di diabete però dovrebbe evitarli

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Passaggio dalle temperature calde a quelle fredde, graduale diminuzione delle ore di luce e per finire il fatidico cambio dell’ora. Ecco la ricetta perfetta per il “mal d’autunno” che si presenta puntuale in ottobre facendoci sentire stanchi e spossati. Ma ottobre è anche il mese in cui sulla tavola fanno capolino alcune prelibatezze “energetiche” che ci aiutano ad affrontare le giornate più difficili: cachi e castagne su tutti. “Ricchi di vitamina C, betacarotene, potassio, magnesio e fosforo, i cachi sonomolto energetici – spiega la dott.ssa Giovanna Geri, farmacista, nutrizionista e co-fondatrice della startup Vitamina – Per il loro elevato contenuto calorico, in particolare zuccheri, sono sconsigliati a chi è diabetico o obeso ma sono un’ottima fonte di ...