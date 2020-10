Lite al Grande Fratello Vip 5 per colpa dei “comodini” della casa: Zorzi fa sbottare Enock (VIDEO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip, gli animi si sono riaccesi grazie ad un nuovo gioco voluto dalla produzione, che ha scatenato pesanti reazioni da parte dei vipponi. Tutto è iniziato quando ai concorrenti sono stati mostrati dei tweet sui “comodini” della casa ovvero quei gieffini che non prendono mai una posizione e non creano dinamiche. La rivolta dei comodini della casa Ai concorrenti del Grande Fratello è stato chiesto di scrivere in forma anonima chi fosse il “comodino” della casa e poi discuterne insieme. Tommaso Zorzi ha subito preso parola e chiesto ai compagni di viaggio: “Alzi la mano chi pensa che ci siano persone che non si ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) NelladelVip, gli animi si sono riaccesi grazie ad un nuovo gioco voluto dalla produzione, che ha scatenato pesanti reazioni da parte dei vipponi. Tutto è iniziato quando ai concorrenti sono stati mostrati dei tweet sui “comodini”ovvero quei gieffini che non prendono mai una posizione e non creano dinamiche. La rivolta dei comodiniAi concorrenti delè stato chiesto di scrivere in forma anonima chi fosse il “comodino”e poi discuterne insieme. Tommasoha subito preso parola e chiesto ai compagni di viaggio: “Alzi la mano chi pensa che ci siano persone che non si ...

