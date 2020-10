Kumbulla: «Felice per l’esordio con l’Albania» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Marash Kumbulla ha celebrato l’esordio con l’Albania in Nations League: le dichiarazioni del difensore della Roma Marash Kumbulla ha festeggiato la prima presenza con la nazionale albanese in occasione dell’incontro di Nations League contro il Kazakistan, terminato sul risultato di 0-0. Queste le dichiarazioni del difensore della Roma. «Un risultato importante che ci tiene in corsa per i nostri obiettivi. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, perché vogliamo fare di più. Felice per l’esordio da titolare con questi colori e per la mia prima volta in campo in UEFA Nations League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Marashha celebrato l’esordio con l’Albania in Nations League: le dichiarazioni del difensore della Roma Marashha festeggiato la prima presenza con la nazionale albanese in occasione dell’incontro di Nations League contro il Kazakistan, terminato sul risultato di 0-0. Queste le dichiarazioni del difensore della Roma. «Un risultato importante che ci tiene in corsa per i nostri obiettivi. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, perché vogliamo fare di più.per l’esordio da titolare con questi colori e per la mia prima volta in campo in UEFA Nations League». Leggi su Calcionews24.com

