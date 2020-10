Juventus, 7 partite in 23 giorni: quando riposa Cristiano Ronaldo? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con 7 partite in 23 giorni, la gestione di Cristiano Ronaldo diventa fondamentale per la Juventus. Ecco quando può riposare. Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo valuta tutte le soluzioni tattiche in vista del tour de force che aspetta i bianconeri con 7 partite in 23 giorni. Uno dei punti caldi, sottolinea Gazzetta dello Sport, sarà la gestione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è titolare inamovibile ma potrebbe comunque avere un turno di riposo contro Verona o Spezia, le avversarie che la Juventus affronterà rispettivamente prima e dopo il match di Champions League contro il Barcellona del 28 ottobre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con 7in 23, la gestione didiventa fondamentale per la. Eccopuòre. Il tecnico dellaAndrea Pirlo valuta tutte le soluzioni tattiche in vista del tour de force che aspetta i bianconeri con 7in 23. Uno dei punti caldi, sottolinea Gazzetta dello Sport, sarà la gestione di. Il portoghese è titolare inamovibile ma potrebbe comunque avere un turno di riposo contro Verona o Spezia, le avversarie che laaffronterà rispettivamente prima e dopo il match di Champions League contro il Barcellona del 28 ottobre. Leggi su Calcionews24.com

