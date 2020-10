Immobile “Fiero della Scarpa d' Oro | all' estero gli italiani faticano”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Se guardo l'albo d'oro, ci sono Messi e Cristiano Ronaldo che si alternano negli ultimi anni, con l'unica eccezione di Luis Suarez (nel 2016, ndr). Vedere il mio nome al loro fianco è semplicemente fantastico”. C'è tanto orgoglio nelle parole di Cirod'Orostagione 2019-20 dall'alto dei 36 gol siglati con la magliaLazio. “E poi, in un anno in cui non viene assegnato il Pallone d'Oro, lad'Oro ha un valore aggiunto sebbene uno dipenda dai voti e dai trofei vinti a livello di squadra e l'altra esclusivamente dalle statistiche – racconta a ‘France Football' – Ma ho battuto Lewandowski (che si è fermato a 34 reti, ndr) che quest'anno era il potenziale Pallone d'Oro. E' comunque un ...