Francesca e Salvo sono l’ultmia coppia entrata a Temptation Island tra loro non sembra andare bene. Ma sapete cosa fanno nella vita? (Di lunedì 12 ottobre 2020) La nuova edizione di Temptation Island sta regalando davvero tanto trash al pubblico italiano. Le ultime puntate sono andati in onda dei falò molto particolari, se ci sono coppie che alla fine sono rimaste insieme altre sembrano non aver retto. Intanto ancora poco si sa di come andranno le cose tra le ultime coppie rimaste al villaggio. Tra cui l’ultima coppia entrata formata da Francesca Merra e Salvo Santarsiero. I due nella prima intervista hanno raccontato di aver preso parte al programma di Canale Cinque condotto da Alessia Marcuzzi proprio quando la loro relazione stava pian piano vacillando. Francesca e Salvo infatti ... Leggi su virali.video (Di lunedì 12 ottobre 2020) La nuova edizione dista regalando davvero tanto trash al pubblico italiano. Le ultime puntateandati in onda dei falò molto particolari, se cicoppie che alla finerimaste insieme altreno non aver retto. Intanto ancora poco si sa di come andranno le cose tra le ultime coppie rimaste al villaggio. Tra cui l’ultimaformata daMerra eSantarsiero. I dueprima intervista hanno raccontato di aver preso parte al programma di Canale Cinque condotto da Alessia Marcuzzi proprio quando larelazione stava pian piano vacillando.infatti ...

francesca_p42 : @Salvo12616617 Buongiorno Salvo ???? - loitosche : RT @kkobe24la: Salvo spiegaci perché Francesca dovrebbe trombare con te #TemptationIsland - LoverCarbonara : RT @SmiileSol: Salvo: “io non posso fare queste figuracce” riferito a quello che ha detto Francesca ossia che con lui non è felice con lui.… - franx09 : @Giovanni_N0 Anch'io! Ieri sera mi ci son messo di buzzo buono per vincere il pregiudizio (G non mi è mai piaciuto)… - ashtakesmehome : RT @SmiileSol: Salvo: “io non posso fare queste figuracce” riferito a quello che ha detto Francesca ossia che con lui non è felice con lui.… -