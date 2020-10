Cittadinanza, razzismo e privilegi (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’idea che sia naturale negare e limitare i diritti di chi non è considerato membro della comunità nazionale – e che la sua esistenza vada normata in relazione alle esigenze di sicurezza – rimane l’assunto della riforma dei Decreti Sicurezza. Alla base c’è una valutazione differenziale del valore di alcune vite rispetto ad altre. Con la riforma, ci sono alcuni miglioramenti relativi ma molte norme rimangono comunque peggiori rispetto alla normativa precedente al governo Conte I, ad esempio per i … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’idea che sia naturale negare e limitare i diritti di chi non è considerato membro della comunità nazionale – e che la sua esistenza vada normata in relazione alle esigenze di sicurezza – rimane l’assunto della riforma dei Decreti Sicurezza. Alla base c’è una valutazione differenziale del valore di alcune vite rispetto ad altre. Con la riforma, ci sono alcuni miglioramenti relativi ma molte norme rimangono comunque peggiori rispetto alla normativa precedente al governo Conte I, ad esempio per i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Finanziato SUPER, il progetto per il contrasto al razzismo nelle città

Il progetto SUPER è stato selezionato fra quelli finanziabili dalla Commissione europea nell’ambito del bando REC – Rights, Equality and Citizenship (Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza). SUPER, che s ...

