Barbara d'Urso contro Iconize, lui replica: "Questa non è televisione"

Iconize ha deciso di replicare alle accuse mosse da Barbara d'Urso a Live, dichiarando che è stato venduto per fare qualche ascolto in più. Barbara d'Urso, durante la diretta di ieri sera a Live, si è duramente scagliata contro Marco Ferrero, Iconize, che avrebbe inscenato un'aggressione omofoba soltanto per apparire sul piccolo schermo degli italiani.

