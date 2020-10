Al Pomponio Leto un docente schiaffeggia studente privo di mascherina (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’episodio è accaduto a Teggiano, in provincia di Salerno. Il video di un docente che picchia uno studente che si rifiuta di indossare la mascherina diventa virale. Un video di un insegnante che picchia un suo studente con il pretesto che si rifiuta di mettersi la mascherina in classe sta girando il mondo sui social network. Quando le condizioni igieniche sono soddisfatte, gli scolari non sono tuttavia obbligati a indossarla. L’isolamento, le restrizioni, le difficoltà e lo stress che accompagnano l’epidemia di Covid-19 sono un po’ schiaccianti e deprimenti. In un istituto di Teggiano, in provincia di Salerno, esattamente il Liceo Artistico Pomponio Leto, un insegnante è il primo sfortunato esempio. Mentre uno dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’episodio è accaduto a Teggiano, in provincia di Salerno. Il video di unche picchia unoche si rifiuta di indossare ladiventa virale. Un video di un insegnante che picchia un suocon il pretesto che si rifiuta di mettersi lain classe sta girando il mondo sui social network. Quando le condizioni igieniche sono soddisfatte, gli scolari non sono tuttavia obbligati a indossarla. L’isolamento, le restrizioni, le difficoltà e lo stress che accompagnano l’epidemia di Covid-19 sono un po’ schiaccianti e deprimenti. In un istituto di Teggiano, in provincia di Salerno, esattamente il Liceo Artistico, un insegnante è il primo sfortunato esempio. Mentre uno dei ...

Teggiano, schiaffo del prof: ispettori Miur a scuola

di Pasquale Sorrentino Da due giorni nella scuola "Pomponio Leto" di Teggiano sono in azione gli ispettori del Miur per indagare sull'aggressione subita da uno studente da parte di un professore.

Alunno senza mascherina schiaffeggiato a Teggiano: il caso finisce su Rai 1

E' rimbalzato sui media nazionali, il caso del docente dell'Istituto "Pomponio Leto" di Teggiano che ha schiaffeggiato uno studente senza mascherina. L'episodio, come è noto, è stato filmato dai compa ...

di Pasquale Sorrentino Da due giorni nella scuola "Pomponio Leto" di Teggiano sono in azione gli ispettori del Miur per indagare sull'aggressione subita da uno studente da parte di un professore.