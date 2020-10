Agricoltura, Coldiretti: 'Via libera all'ingresso di 18mila lavoratori stagionali extra Ue' (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Via libera all'ingresso di 18 mila lavoratori stagionali extra Ue" . A renderlo noto è la Coldiretti, che sottolinea gli effetti del decreto flussi 2020 del Viminale, pubblicato in Gazzetta ufficiale, particolarmente rilevanti per combattere la carenza di lavoratori stagionali stranieri in Agricoltura frenati anche dai vincoli alle frontiere e dalla quarantena. Le domande ... Leggi su luccaindiretta (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Viaall'di 18 milaUe" . A renderlo noto è la, che sottolinea gli effetti del decreto flussi 2020 del Viminale, pubblicato in Gazzetta ufficiale, particolarmente rilevanti per combattere la carenza distranieri infrenati anche dai vincoli alle frontiere e dalla quarantena. Le domande ...

