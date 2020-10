A.A.A. cercasi sindaco per Roma, astenersi perditempo e divisivi (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – A Roma, tutti a Roma, si decide a Roma. All’improvviso le prossime elezioni comunali, soprattutto la partita del Campidoglio, è al centro dei pensieri politici. E non poteva mancare anche una bella dose di fantasia. Clima surreale, perché il covid marcia più veloce, e quanto accadrà nei prossimi giorni sarà dettato dai numeri del contagio. In attesa del nuovo decreto della presidenza del Consiglio sui primi nuovi stop, che il premier Conte ha detto di voler mettere in campo già stasera, tra le forze politiche si ragiona sulle prossime mosse. In Parlamento c’è preoccupazione, soprattutto al Senato, dove la maggioranza si regge su pochi voti di scarto, per le possibili assenze degli eventuali contagiati. Si deve approvare la nota di aggiornamento del Def con lo scostamento di bilancio e servirà una maggioranza qualificata. Che fare? Nei corridoi è già partita la caccia ai senatori ‘responsabili’, quelli che pur fuori dalla maggioranza di Governo potranno, in caso di necessità, votare a favore… salvando il Governo e la poltrona. Leggi su dire (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – A Roma, tutti a Roma, si decide a Roma. All’improvviso le prossime elezioni comunali, soprattutto la partita del Campidoglio, è al centro dei pensieri politici. E non poteva mancare anche una bella dose di fantasia. Clima surreale, perché il covid marcia più veloce, e quanto accadrà nei prossimi giorni sarà dettato dai numeri del contagio. In attesa del nuovo decreto della presidenza del Consiglio sui primi nuovi stop, che il premier Conte ha detto di voler mettere in campo già stasera, tra le forze politiche si ragiona sulle prossime mosse. In Parlamento c’è preoccupazione, soprattutto al Senato, dove la maggioranza si regge su pochi voti di scarto, per le possibili assenze degli eventuali contagiati. Si deve approvare la nota di aggiornamento del Def con lo scostamento di bilancio e servirà una maggioranza qualificata. Che fare? Nei corridoi è già partita la caccia ai senatori ‘responsabili’, quelli che pur fuori dalla maggioranza di Governo potranno, in caso di necessità, votare a favore… salvando il Governo e la poltrona.

tvenxx : CERCASI URGENTEMENTE QUALCHE ALTRO CRETINO CHE VOGLIA FARE IL SINDACO DI ROMA DUE MI SEMBRANO POCHI PER UNA CITTA D… - micittastato : Sindaco di Roma cercasi. Nessuno lo vuole fare, a parte la Raggi che però sta venendo scaricata da tutti. Ecco i… - franzd64 : @CarloCalenda Nel caso rinunciasse a Roma cercasi disperatamente sindaco per Napoli! - ChiranAngelgela : @janavel7 Ma poi non è che per non votare Giletti rivotate la Raggi???? Cercasi sindaco disperatamente -