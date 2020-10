Vialli ripercorre la carriera | «Le mie gioie più grandi…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

Gianluca ha parlato dei successi ottenuti durante la sua carriera da calciatore tra Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. LEGGI ANCHE – L'intervista completa a Gianluca «Ho tanti ricordi. Vincere lo Scudetto con la Sampdoria, sicuramente. Era la prima volta della storia, completavamo un percorso, dimostravamo che davvero Davide può vincere contro Golia. Prima ancora ero nella Cremonese che tornò in A dopo cinquant'anni. Alla Juve, poi, la vittoria in Champions. Ancora oggi la gente mi dice: "Lei è l'ultimo capitano che ha alzato la coppa". Per un ...