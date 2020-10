Trump: “Mi sono immunizzato contro il Covid-19 e non prendo farmaci. Biden tossiva ma i media non dicono nulla” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Mi sono immunizzato” dal coronavirus. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato su Fox. “Forse per un breve periodo, forse per un lungo periodo”, in ogni caso “il presidente è in ottima forma“, ha aggiunto. “Sembra che ne sia immunizzato e non sto usando alcun farmaco“, ha ribadito il presidente, sottolineando che il cocktail di anticorpi che gli è stato somministrato lo ha fatto sentire subito meglio. “I medici della Casa Bianca hanno detto che non posso piu’ trasmettere il virus”, ha sottolineato precisando che “la colpa” del virus è della Cina. “Joe Biden tossiva ieri, e molto. Non era una cosa bella da guardare. Ma i media non ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) “Mi” dal coronavirus. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald, intervistato su Fox. “Forse per un breve periodo, forse per un lungo periodo”, in ogni caso “il presidente è in ottima forma“, ha aggiunto. “Sembra che ne siae non sto usando alcun farmaco“, ha ribadito il presidente, sottolineando che il cocktail di anticorpi che gli è stato somministrato lo ha fatto sentire subito meglio. “I medici della Casa Bianca hanno detto che non posso piu’ trasmettere il virus”, ha sottolineato precisando che “la colpa” del virus è della Cina. “Joeieri, e molto. Non era una cosa bella da guardare. Ma inon ...

