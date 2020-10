PlayStation 5, i giochi PS4 non retrocompatibili potranno essere patchati per diventarlo in futuro (Di domenica 11 ottobre 2020) Qualche giorno fa, Sony Interactive Entertainment ha illustrato nel dettaglio la funzione di retrocompatibilità di PlayStation 5, svelando inoltre la lista dei titoli PS4 digitali che non sarà possibile trasferire e giocare sulla console next-gen.I titoli in questione non sono sicuramente dei tripla-A di alto spessore, quindi la maggior parte dei giocatori non dovrà preoccuparsi di queste assenze. Per quelli che invece potevano vantarli nelle proprie librerie, è giunto il momento di digli addio...o forse no?Uno sviluppatore responsabile di uno dei titoli non retrocompatibili, lo shooter per PSVR, DWVR, ha dichiarato, in una serie di post su Reddit, che in seguito all'annuncio di Sony, il team di sviluppo Mad Triangles si è messo all'opera per rendere il gioco retrocompatibile con PS5.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 ottobre 2020) Qualche giorno fa, Sony Interactive Entertainment ha illustrato nel dettaglio la funzione dità di5, svelando inoltre la lista dei titoli PS4 digitali che non sarà possibile trasferire e giocare sulla console next-gen.I titoli in questione non sono sicuramente dei tripla-A di alto spessore, quindi la maggior parte dei giocatori non dovrà preoccuparsi di queste assenze. Per quelli che invece potevano vantarli nelle proprie librerie, è giunto il momento di digli addio...o forse no?Uno sviluppatore responsabile di uno dei titoli non, lo shooter per PSVR, DWVR, ha dichiarato, in una serie di post su Reddit, che in seguito all'annuncio di Sony, il team di sviluppo Mad Triangles si è messo all'opera per rendere il gioco retrocompatibile con PS5.Leggi altro...

