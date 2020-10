Marco Carta e Sirio Campedelli: il vero motivo per cui stanno insieme (Di domenica 11 ottobre 2020) Questo articolo . Marco Carta e Sirio Campedelli sono fidanzati ormai da tantissimo tempo, ma qual è il vero motivo per cui stanno insieme? Tutta la verità. Marco Carta è fidanzato ormai da tantissimi anni con Sirio Campedelli, il suo ragazzo con cui, con molto coraggio, ha deciso di uscire allo scoperto e di fare coming out. Una … Leggi su youmovies (Di domenica 11 ottobre 2020) Questo articolo .sono fidanzati ormai da tantissimo tempo, ma qual è ilper cui? Tutta la verità.è fidanzato ormai da tantissimi anni con, il suo ragazzo con cui, con molto coraggio, ha deciso di uscire allo scoperto e di fare coming out. Una …

trash_italiano : Tutti gli ospiti di #DomenicaLive e #noneladurso: Paolo e Clizia tornano da Barbara, Gabriel Garko e Angela da Mond… - trash_italiano : Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - MARCOCARTA85 : - DellaDglive : Marco carta non Pervenuto rintracciabile in Rinascente #DomenicaIn - DebsB_91 : Tra i talenti di Amici potevamo benissimo saltare Marco Carta #DomenicaIn -