Luca Argentero | «La nascita di Nina mi ha dato fiducia nel futuro»

«Stavano arrivando i momenti più belli e siamo stati costretti a interrompere le riprese a causa dell'emergenza sanitaria. Comunque chi ha amato la prima parte di DOC – Nelle tue mani inizierà ad avere delle risposte grazie alle nuove puntate (dal 15 ottobre su Rai1 ndr). Sono le risposte l'aspetto più succoso della vicenda». Parole di Luca Argentero, interprete del tanto amato dottor Andrea Fanti, protagonista della serie tratta dalla storia vera del medico Pierdante Piccioni che, durante il lockdown, ha riscosso uno straordinario successo (una media di 8 milioni di telespettatori).

