Le ragazze in gamba vanno in quota Rosa Letteralmente

La storia più bella di questa estate in cammino è di una donna, Valeria Lusztig, che a fine agosto ha raggiunto la Vetta del Monte Rosa, più di 4mila metri, dopo aver subito il trapianto di entrambi i polmoni perché affetta da fibrosi cistica. È una storia di rinascita straordinaria, di coraggio e di ispirazione per tutti, particolarmente importante nel momento che stiamo attraversando in cui la fragilità è il sentimento da cui ci sentiamo invadere. Valeria, cui abbiamo proposto di diventare la prima Testimonial del gruppo delle "ragazze in gamba" della Rete Nazionale Donne in Cammino, rappresenta perfettamente la filosofia che vogliamo promuovere con il nostro progetto: "Se puoi sognarlo, puoi farlo!". Come ti sei sentita in questa impresa? Mi sono sentita, come ...

Ultime Notizie dalla rete : ragazze gamba Dai sentieri al cinema. Le mille strade delle Ragazze in Gamba bonculture Auto contro scooter in centro Due ragazze all’ospedale

Auto contro scooter, due giovanissime all’ospedale. Brutto incidente ieri poco dopo l’ora di pranzo all’incrocio tra via don Minzoni e via Erevan. A scontrarsi sono stati un’utilitaria che stava svolt ...

Juve Women – Confermata la lesione alla gamba destra per Sara Gama

Il capitano delle bianconere e della Nazionale Italiana Femminile ha subito un infortunio e ha ricevuto il responso dal J Medical sulle sue condizioni ...

