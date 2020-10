La dieta per aumentare le difese immunitarie (Di domenica 11 ottobre 2020) In questo periodo si parla molto di difese immunitarie, e di come implementarle per permettere all’organismo di reagire meglio in caso di virus e batteri, mai come quest’anno. È l’alimentazione alla base di un sistema immunitario sano (salvo, ovviamente, casi di patologie) specialmente un regime alimentare basato su prodotti sani ed una dieta variegata. Infatti, alimentandosi in modo corretto, ci si protegge anche in caso di malanni di stagione come l’influenza (fermo restando l’importanza del vaccino antiinfluenzale, specialmente in caso di soggetti a rischio). Si consiglia di fare il pieno di vitamine Ma quali sono gli alimenti più indicati per rafforzare il sistema immunitario? La frutta e la verdura di stagione contengono molte sostanze antiossidanti, quindi via libera a ortaggi come ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 ottobre 2020) In questo periodo si parla molto di, e di come implementarle per permettere all’organismo di reagire meglio in caso di virus e batteri, mai come quest’anno. È l’alimentazione alla base di un sistema immunitario sano (salvo, ovviamente, casi di patologie) specialmente un regime alimentare basato su prodotti sani ed unavariegata. Infatti, alimentandosi in modo corretto, ci si protegge anche in caso di malanni di stagione come l’influenza (fermo restando l’importanza del vaccino antiinfluenzale, specialmente in caso di soggetti a rischio). Si consiglia di fare il pieno di vitamine Ma quali sono gli alimenti più indicati per rafforzare il sistema immunitario? La frutta e la verdura di stagione contengono molte sostanze antiossidanti, quindi via libera a ortaggi come ...

