Inter-Milan, Lukaku e Ibrahimovic: amici ma non troppo (Di domenica 11 ottobre 2020) Il derby del 17 ottobre sarà l’occasione per rivedere uno contro l’altro Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Gazzetta dello Sport questa settimana si è concentrata sul rapporto che lega Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Il quotidiano riporta un aneddoto che risale ai tempi in cui i due erano compagni di squadra al Manchester United e lo svedese lanciò una scommessa all’attaccante belga offrendogli 50 sterline per ogni controllo di palla riuscito. Seconda la versione dei fatti raccontata da Ibrahimovic, l’unico fra i due ad essersi esposto sulla vicenda, Lukaku non raccolse la scommessa per paura. Tra i due attaccanti c’è grande rispetto ma le stoccate non sono mancate come quando Lukaku scrisse sui social ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Il derby del 17 ottobre sarà l’occasione per rivedere uno contro l’altro Romelue Zlatan. Gazzetta dello Sport questa settimana si è concentrata sul rapporto che lega Romelue Zlatan. Il quotidiano riporta un aneddoto che risale ai tempi in cui i due erano compagni di squadra al Manchester United e lo svedese lanciò una scommessa all’attaccante belga offrendogli 50 sterline per ogni controllo di palla riuscito. Seconda la versione dei fatti raccontata da, l’unico fra i due ad essersi esposto sulla vicenda,non raccolse la scommessa per paura. Tra i due attaccanti c’è grande rispetto ma le stoccate non sono mancate come quandoscrisse sui social ...

