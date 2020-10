“Impact, soluzioni per una crisi”, cosa è il climate change e cosa è possibile fare per contrastarlo. Dal 12 ottobre l’approfondimento di Sky Tg24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Il riscaldamento globale è “inequivocabile”. L’Ipcc, Intergovernmental Panel on climate change delle Nazioni Unite, lo definisce così dal 2007, con un aggettivo che non lascia spazio a dubbi. Eppure c’è ancora la percezione che il fenomeno non sia così certo, o quantomeno così grave, mentre l’attenzione dovrebbe essere tutta sul dibattito sulle soluzioni, già note, e sui modi per attuarle. A un anno di distanza dalla Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite che deciderà cosa il mondo dovrà fare per il clima nel prossimo decennio e quali cambiamenti ci aspettano nel futuro, Sky Tg24 racconta il climate change con “Impact – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Il riscaldamento globale è “inequivocabile”. L’Ipcc, Intergovernmental Panel ondelle Nazioni Unite, lo definisce così dal 2007, con un aggettivo che non lascia spazio a dubbi. Eppure c’è ancora la percezione che il fenomeno non sia così certo, o quantomeno così grave, mentre l’attenzione dovrebbe essere tutta sul dibattito sulle, già note, e sui modi per attuarle. A un anno di distanza dalla Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite che decideràil mondo dovràper il clima nel prossimo decennio e quali cambiamenti ci aspettano nel futuro, Skyracconta ilcon “Impact – ...

Dtti_digitale : Su #Sky TG24 al via “Impact – Soluzioni per una crisi”: l riscaldamento globale è… - StraNotizie : 'Impact - soluzioni per una crisi', il nuovo approfondimento di Sky Tg24 - Adnkronos : 'Impact - soluzioni per una crisi', il nuovo approfondimento di @SkyTG24 -

Ultime Notizie dalla rete : “Impact soluzioni Hard Rock International riporta la gioia dei Music Festival a Firenze, Venezia e Roma con il primo Hard Rock Cafe® Festival 2020 Affaritaliani.it