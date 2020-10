Illuminate Serena Autieri racconta Renata Tebaldi nel terzo appuntamento del 12 ottobre su Rai 3

(Di lunedì 12 ottobre 2020)su Rai 3 la terza puntata lunedì 12è suconcon la nuova edizione disu Rai 3 lunedì 12in seconda serata, alle 23:15 circa. Terza edizione della docu-serie composta da 4 puntate prodotte da Anele in collaborazione con Rai3, cheno quattro icone italiane, con la puntata di stasera dedicata adcon. Incrociando narrazione cinematografica, documenti d’archivio e testimonianze dirette, i quattro docu-film ripercorrono le vicende di quattro donne italiane straordinarie che si sono distinte ...

MatteoPrevitera : @Serena_Principe @MilaSpicola @mariannaaprile Ma appunto, è questione di prospettive. Ci sono regioni illuminate do… -

Ultime Notizie dalla rete : Illuminate Serena

Libertas San Marino

Terzo appuntamento con la nuova edizione di Illuminate su Rai 3 lunedì 12 ottobre in seconda serata, alle 23:15 circa. Terza edizione della docu-serie composta da 4 puntate prodotte da Anele in ...È stata definita più volte nel corso della relazione stilata dal Consulente tecnico d'ufficio come madre 'simbiotica' ...