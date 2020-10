Grande Fratello Vip, l’annuncio in diretta scatena liti: tutti contro tutti (Di domenica 11 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, l’annuncio in diretta scatena liti: tutti contro tutti. Oggi pomeriggio gli autori hanno fatto leggere un comunicato ai ragazzi nella casa più spiata d’Italia Oggi il Grande Fratello Vip ha riunito gli inquilini e ha fatto leggere loro un comunicato. Sui social ha cominciato a girare la parola “comodino”, e che cosa … L'articolo Grande Fratello Vip, l’annuncio in diretta scatena liti: tutti contro tutti proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 11 ottobre 2020)Vip, l’annuncio in. Oggi pomeriggio gli autori hanno fatto leggere un comunicato ai ragazzi nella casa più spiata d’Italia Oggi ilVip ha riunito gli inquilini e ha fatto leggere loro un comunicato. Sui social ha cominciato a girare la parola “comodino”, e che cosa … L'articoloVip, l’annuncio inproviene da YesLife.it.

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - BrendaBacile : RT @annullataa: PER ME IL GRANDE FRATELLO PUÒ ANCHE FINIRE QUI. SIGNORI ABBIAMO UN VINCITOREEEE #GFVIP - vale_enne : RT @_hellotetectif: 21esima edizione del grande fratello e in una normale domenica pomeriggio Tommaso ha dovuto spiegare a quei due sopramm… -