GP Francia gara Moto2 | Lowes rompe il digiuno

(Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo un’astinenza di oltre 1400 giorni, Samtorna a vincere. Il pilota inglese di MarcVDS fa sua ladelladel GP di, ponendo fine ad unche durava dal 2016. E’ anche la prima vittoria della stagione, che lo vede ancora in lotta per il mondiale. Non è stato facile, però. Infatti, traed il successo c’è di mezzo Jake Dixon. Il britannico di casa Petronas è molto a suo agio nelle condizioni della pista di Le Mans, asciugatasi dopo la pioggia della MotoGP ma ancora insidiosa per le chiazze di umido presenti.rischia anche di cadere al settimo giro, quando blocca la ruota anteriore alla staccata dellage Vert. L’errore permette a Dixon di prendere la ...

Le Mans (Francia), 11 ottobre 2020 - Valentino Rossi cade ed è ... chiudendo al nono posto nella griglia di partenza della gara di Moto2. Worst possible start for @ValeYellow46! ?? The Doctor is down ...Grande vittoria per l’Italia in Moto Gp. Danilo Petrucci su Ducati, è salito sul gradino più alto del podio nel Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans. Petrucci è stato in testa per tutta la ...