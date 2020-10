Giornata delle Bambine, Chiara Maci: «Il rispetto va insegnato» (Di domenica 11 ottobre 2020) Nove milioni di bambine e ragazze non sono mai andate a scuola. Un dato enorme. Così grande che sembra quasi di vederle tutte una accanto all’altra queste bambine a cui è negato, nel mondo, il diritto fondamentale all’istruzione. E quindi all’emancipazione, alla libertà. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 ottobre 2020) Nove milioni di bambine e ragazze non sono mai andate a scuola. Un dato enorme. Così grande che sembra quasi di vederle tutte una accanto all’altra queste bambine a cui è negato, nel mondo, il diritto fondamentale all’istruzione. E quindi all’emancipazione, alla libertà.

