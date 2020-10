‘Gf Vip 5’, Natalia Paragoni non ci sta e replica a coloro che accusano il fidanzato Andrea Zelletta di essere un ‘comodino’: le sue parole (Di domenica 11 ottobre 2020) È scoppiato un putiferio oggi pomeriggio nella Casa del Grande Fratello Vip a causa di alcuni tweet che sono stati mostrati all’interno della Casa: tra questi in un messaggio il popolo di Twitter ha definito Andrea Zelletta un comodino, appellativo che pungeva l’ex tronista di Uomini e Donne per la sua tendenza a mettersi poco in gioco. Un appellativo che non è stato affatto gradito dal gieffino e al quale ha voluto replicare anche la sua fidanzata Natalia Paragoni, direttamente dal suo profilo Instagram: L'articolo ‘Gf Vip 5’, Natalia Paragoni non ci sta e replica a coloro che accusano il fidanzato Andrea Zelletta di ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 ottobre 2020) È scoppiato un putiferio oggi pomeriggio nella Casa del Grande Fratello Vip a causa di alcuni tweet che sono stati mostrati all’interno della Casa: tra questi in un messaggio il popolo di Twitter ha definitoun comodino, appellativo che pungeva l’ex tronista di Uomini e Donne per la sua tendenza a mettersi poco in gioco. Un appellativo che non è stato affatto gradito dal gieffino e al quale ha volutore anche la sua fidanzata, direttamente dal suo profilo Instagram: L'articolo ‘Gf Vip 5’,non ci sta echeildi ...

