Coronavirus | il virologo Guido Silvestri | “Questo grafico va seguito con grande attenzione | l’andamento stagionale non ci aiuta più”

"Questo l'andamento dei decessi da COVID-19 in Italia alla fine della seconda decade dell'autunno. Importante ricordare che la mortalità rimane sempre e comunque la più importante caratteristica clinica ed epidemiologica di una malattia infettiva, e quindi questo grafico va seguito con grande attenzione": lo scrive, in un post su Facebook, il virologo Guido Silvestri, docente negli USA alla Emory University di Atlanta, pubblicando un grafico (in alto) sulla situazione COVID-19 in Italia. "E' importante seguire questa fase perché, mentre aspettiamo l'arrivo sempre più prossimo di vaccini ed anticorpi monoclonali neutralizzanti, l'andamento stagionale adesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Coronavirus, virologo tedesco: "Decisivo in Italia il rispetto delle regole" Corriere dello Sport Coronavirus: Fauci, non torneremo al cinema senza mascherina prima del 2020

New York, 11 ott 00:50 - (Agenzia Nova) - Il virologo Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto che probabilmente ci vorrà più di un anno prima che la gente si ...

Crisanti perde la pazienza, duro attacco a Zaia. Scontro sui test

Dopo aver condotto insieme la battaglia al coronavirus nelle settimane più drammatiche per la Regione, il virologo ha criticato la nuova gestione dell’emergenza sanitaria. In particolare ...

