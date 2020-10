Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 11 ottobre 2020 (Di domenica 11 ottobre 2020) Stasera, 11 ottobre 2020, tornerà con una nuova puntata il talk Che tempo Che Fa – riapprodato quest’anno su Rai3 -, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.35. Chiuderà l’appuntamento con il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Che tempo ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 11 ottobre 2020) Stasera, 11, tornerà con una nuova puntata il talk CheChe Fa – riapprodato quest’anno su Rai3 -, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.35. Chiuderà l’appuntamento con il Tavolo, a partire dalle 23, dove tornerannoper conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Che...

