Carolina Morace | in un libro il suo coming out

Icona del calcio femminile, campionessa sportiva, prima donna ad allenare una squadra maschile, a 56 anni Carolina Morace scrive un libro sulla parte della sua vita che in pochi conoscono per raccontare il suo amore. Per fare coming out e dichiarare pubblicamente di amare e aver sposato una donna. Ha scelto di farlo in occasione del giorno del "coming Out Day", rilasciando una intervista esclusiva al Corriere della Sera, in attesa che il 13 ottobre esca la sua creatura letteraria "Fuori dagli schemi". Una confessione in cui parla del suo amore per Nìcola Jane Williams, la donna che ama, che ha sposato, con la quale desidera mettere su famiglia. La scelta del momento Ma perchè proprio ora? «L'ho fatto naturalmente per loro, per le più ...

SkyTG24 : Carolina Morace fa coming out: 'Amo una donna. Nel calcio troppa omofobia' - HuffPostItalia : Carolina Morace fa coming out: 'Amo Nicola Jane e voglio un figlio da lei' - Corriere : Carolina Morace fa coming out: «Amo una donna, desideriamo un figlio. Nel calcio troppa omofobia» - IpaziaCheyenne : Il coming out soft è socialmente accettato se la persona in questione si sta sposando e vuole avere figli. La confo… - lisameyerildra1 : Carolina Morace ha fatto coming out a 56 anni, è sposata con con un’ex calciatrice australiana. Non è mai tardi per… -